كواليس إحالة قيادات الإخوان للمفتي بـ"فض رابعة"

28 يوليه 2018 - 01:43 م

قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، بإجماع الآراء، إحالة أوراق 75 متهمًا منهم 44 حضوريًا و31 غيابيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام رابعة، لفضيلة المفتي؛ لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة 8 سبتمبر القادم للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.

والمتهمون المحالون للمفتي هم: "عصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازى، وأسامة ياسين، وطارق الزمر، ووجدي غنيم، وأحمد محمد عارف، وعمرو محمد زكي، وسلامة طايل، وإيهاب وجدي وهادي علي عبد الخالق، ومحمد مصطفي، وأحمد أبو العز عبد الرحمن ومنصور الشربينى، وحمودة عبد الهادي وسعد فؤاد وغريب مسعود، وعاصم محمد حسن ومحمد إبراهيم عبد الرحمن، وأيمن سامي لبيب وأنس عامر محمد وعلاء عبد الهادي وعمر مصطفى ومحمود سلامة، وعمار مصطفى ومحمد ربيع وأيمن شاهين، وعمر محمد وشفيق سعد وإبراهيم محمد فرج وإسلام عامر، وعبد الرحمن صفوت، وإبراهيم فوزي وليد السيد ومحمد حامد وحسام الدين عبد الله وأحمد محمد إلهامي ويحيي فوزي إبراهيم محمد وإسلام أحمد وخالد محمود عز الرجال ومحمد السيد وماجد عبده وحذيفة علوان وأحمد رفعت ومحمد صبحي وعمرو علي وأبو القاسم أحمد ومحمد فوزي ومحمد إبراهيم وعمرو جمال ونبوي المليجي ومبروك سيد ومحمد حسن وعماد مهدي، وحمادة مصطفى ومحمد شعراوى.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وشهدت القاعة قبل بدء الجلسة حراسة أمنية مشددة من الداخل والخارج، وكذا قاعة المحاكمة ومنصة القاضي وحول قفص الاتهام وبجميع أرجاء قاعة المحكمة، وحضر عدد كبير من المحامين ورجال الإعلام والقنوات الفضائية، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم، ولم يحضر أي من أهالي المتهمين الجلسة.



واعتلت المحكمة المنصة في الحادية عشرة صباحًا، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم وبعدها قام المتهمون بالصراخ بشدة على القفص الزجاجي بهستريا وصراخ وصياح بالقول ''حسبي الله ونعم الوكيل" مع رفع أيديهم بشارات وعلامات رابعة.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة لأنهم فى غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف، وإلقاء الرعب بين الناس، وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.





كما وجهت النيابة إلى المتهمين، تهمًا منها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش وهاجموا طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان رابعة العدوية والتأثير على السلطات العامة فى أعمال مناهضة لثورة 30 يونيو وتغيير خرطة الطريق التى أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.



وكان ذلك باستخدام القوة والعنف حال كونهم مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل فى و قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة القائمة على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة وكان ذلك بغرض ارتكاب الجرائم التالية تنفيذا لغرض إرهابى.



كما استعرضوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم من قاطنى ومرتادي محيط ميدان رابعة العدوية المتاخم لتجمهرهم وضباط وأفراد قوات الشرطة وكان ذلك بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادى والمعنوى والإضرار بالممتلكات العامة .



