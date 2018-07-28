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بالفيديو.. يلغي مراسم زفافه لإقامة صلاة الخسوف

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يلغي مراسم زفافه لإقامة صلاة الكسوف
يلغي مراسم زفافه لإقامة صلاة الكسوف

عبد القادر وحيد

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السعودية

مراسم زفافه

فهد عايض النفج

صلاة الكسوف

انتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لحفل زفاف بالسعودية يظهر قيام عدد كبير من المدعوين للحفل، وهم يؤدون صلاة الخسوف بشكل جماعي بعد أن تم إيقاف فقرات احتفالية.

مقطع الفيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال عدد من المدعوين للحفل وأقارب العريس إن فهد عايض النفج قرر إلغاء فقرات العرضة والشيلات (نوع من الغناء غير المصحوب بالموسيقى)، من حفل عرسه، كي تقام صلاة الخسوف خلال حدوثه.

ولاقت مبادرة الشاب السعودي إشادات واسعة، وأضافت لخسوف القمر في السعودية مزيدًا من الأهمية والإثارة والمتابعة، حيث تابع السعوديون في الهواء الطلق أو عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الخسوف الكلي.

يذكر أنه تم مشاهدة الخسوف أمس بالعين المجردة على مدى ساعتين تقريبًا، في أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين، حيث بدا خلالها قرص القمر بلون أحمر أرجواني لأن الأرض ستقع بينه وبين الشمس، وتمنع سقوط أشعة الأخيرة عليه وفق علماء الفلك.

الفيديو:

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