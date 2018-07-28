  • السبت 28 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر10:36 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ومانشستر يونايتد

ON Live

صدمة إعلامية بعد إغلاق «DMC » و«ON Live»

السيسي

«السيسي»: لهذا السبب انتشر الإلحاد في مصر

الدكتور محمد البرادعي

«البرادعي» يدعو لـ« لم الشمل والتصالح»

قضية فض رابعة

محاميا«الإخوان»:ليس أمامنا إلا هذا الطريق بعد«إعدامات رابعة»

الرئيس السيسي

«السيسي»:لو رفضتوا الإصلاحات الاقتصادية.. هتخرب

أرشيفية

«عنتيل الأطباء» يكشف سبب ممارسة الجنس مع المريضات

قيادات بجهاز الشرطة

مشروع قانون يرفع رواتب ضباط الشرطة لأكثر من 40 ألف جنيه

جامعة القاهرة

سر اختار «السيسي» عقد مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة

الدولار والجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء

شاهد.. "الخشت" يهدى "السيسى" درع الجامعة

الحياة السياسية

الخشت
جانب من اهداء الدرع للرئيس

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

«الخشت»: كل التيارات الفكرية فشلت

#

انفجار داخل جامعة المنصورة

#

شعبولا : عاوزين السيسي رئيسا مدي الحياة

#

جامعة المنيا تشارك فى مؤتمر المبادرات الطلابية بـ"المنصورة"

الشباب

الرئيس

السيسي

جامعة القاهرة

المؤتمر الوطني

قدم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، درع الجامعة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كهدية خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات على هامش افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب.

ووقع الرئيس السيسي، في سجل كبار الزوار بجامعة القاهرة، وذلك على هامش انطلاق فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطنى السادس للشباب.

وكان قد عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا مع المجلس الأعلي للجامعات، قبل انعقاد المؤتمر الوطني للشباب، وحرص المشاركون، على التقاط صورة تذكارية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بجامعة القاهرة قبل انطلاق فعاليات المؤتمر تحت "قبة العلم".

شاهد..




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا إذ تحذر من مناخ الخوف في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» كأس الأبطال.. يوفنتوس يهزم بنفيكا 2/4
» إصابة 7 فلسطينيين خلال تفريق الاحتلال لمسيرة بالضفة
» «كارتيرون»: الأهلي حقق هدفه الرئيسي.. وأشكر مدرب تاونشيب
» صدمة في جهاز الأهلي بسبب إصابة «أجاي»
» الزمالك يُرسل استغناء "الشناوي" لـ"بيراميدز"
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» صورة.. «ساسي» يشارك في مران الزمالك لأول مرة
» سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء
» الكشف عن سبب وفاة «مي سكاف»
» بالفيديو.. الأهلي يضع قدمًا في ربع نهائي الأبطال
» مصرع وإصابة 11 في حادث تصادم في قليوب

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:39 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى