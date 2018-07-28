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مدبولى: الدولة تهيئ البيئة المناسبة للمواطن

الحياة السياسية

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

وكالات : حنان حمدتو

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الصرف الصحي

الحكومة المصرية

مصطفى مدبولى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم تهيئة البيئة المناسبة للمواطن المصرى من خلال مشروعات الإسكان، حتى يكون لدى الشباب إمكانية تمتلك وحدة يعيش بها.

وأوضح "مدبولى"، خلال مشاركته بجلسة "إستراتيجية بناء الإنسان المصري" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، أن برامج الإسكان الاجتماعى وتطوير المناطق العشوائية التى تنفذها مصر بهذا الحجم، لا تنفذها أى دولة بالعالم، حيث تستهدف الدولة الوصول إلى مليون وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بنهاية الأربعة أعوام المقبلة، بخلاف 200 ألف وحدة بالعشوائيات ومئات الآلاف من الوحدات السكنية بالمستويات المختلفة، مثل سكن مصر ودار مصر وخلافه.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الدولة وصلت الآن لنسب تغطية عالمية فى مشروعات الصرف الصحى، بعدما كان يمثل تحديًا كبيرًا أمام الدولة المصرية فى 2014 بالنسبة للقرى المصرية إذ كانت لا تتجاوز الـ12% فى هذا التوقيت، لكن بعد مرور 4 أعوام وصلنا إلى 34% بمعدل ثلاثة أضعاف.

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