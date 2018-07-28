إصابة مدير مدرسة وابن شقيقه في مشاجرة بين عائلتين بملوي

28 يوليه 2018 - 02:48 م

أصيب مدير مدرسة، ونجل شقيقه في مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم، بين عائلتي كدبي وأولاد عطا بقرية الروضة التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا؛ بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين للمستشفي العام، وحُرر محضر بالواقعة.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من مدير مستشفي ملوي العام، بوصول جمال أحمد محمد مهني، 57 سنة، مدير مدرسة الروضة الابتدائية، ونجل شقيقه شهاب خالد أحمد محمد مهني، 19 سنة، جزار مصابين بجروح بالغة، وتقرر تحويل الأول لمستشفي أسيوط الجامعي، والثانى بمستشفى ملوى العام.

وتبين من تحريات المقدم علاء جلال، رئيس مباحث مركز شرطة ملوي، بإشراف العميد دكتور منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي، أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة، واتهمت عائلة المصابين (كدبي) كلاً من ماهر محمد كمال، ونجله عمرو، ومحمد أحمد محمد كمال، من عائلة أولاد عطا؛ بالتسبب في إحداث الإصابات.