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تجديد حبس عامل متهم بقتل شخص وإصابة آخر بالقليوبية

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علي إسماعيل

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أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية، قرارًا بتجديد حبس عامل 15 يومًا لاتهامه بقتل شخص، وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب أولوية المرور بقرية سرياقوس فى الخانكة.

كان العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى تلقى بلاغًا بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم بين عائلتي “سالطوح ” و”أبوزيد” في سرياقوس، ووجود جثة ومصاب، تم إخطار اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى فانتقلت، قوة من مركز الخانكة، وتم السيطرة على الأطراف المتشاجرة،وتبين أن مشاجرة وقعت بين عائلتى “سالطوح” و”أبوزيد”.

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