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جامعة بنها تستعد لاستقبال 17 ألف طالب

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الدكتور السيد يوسف القاضي
الدكتور السيد يوسف القاضي

علي إسماعيل

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أكد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، أنه جار عمل صيانة لجميع الكليات والمعامل ودورات المياه وصيانة شاملة بإدارة الجامعة وتستعد الجامعة لاستقبال ما يقرب من 17 ألفا، وأن إدارة الجامعة استعدت بكل الإمكانيات بهدف تأهيل الطالب تربويًا وعلميًا وتأهيل الطالب فكريًا وتفعيل دور الأنشطة الطلابية بكل أنواعها.

وأشار رئيس جامعة بنها بأن الجامعة حصلت على رقم 6 فى الترتيب العام على مستوى الجمهورية الجماعات الحكومية والخاصة.

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