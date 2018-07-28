تجديد حبس 4 عاطلين لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا لسرقة السيارات

كان قد تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط كلٍ من "علاء ع. ع"، مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، و"مصطفى م. م"، 38 سنة، مقيم بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، و"أحمد ج. م"، 26 سنة، مقيم بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وأسامة "م. س"، 34 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب.
لقيامهم بالاشتراك مع آخرين هاربين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.
بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 14 واقعة سرقة بنطاق محافظة القليوبية، وأرشدوا عن سيارتين وأضافوا بإعادتهم لباقى السيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامى لمالكيها مقابل مبالغ مالية عدا إحداها بحوزة أحد الهاربان.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة جارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمَين الهاربَين، وأحيل المتهمون للنيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام جددها قاضي المعارضات 15 يومًا على ذمة التحقيقات.