بالفيديو.. آرسنال يقسو على سان جيرمان بخماسية

28 يوليه 2018 - 04:13 م

حقق فريق آرسنال الإنجليزي فوزًا كبيرًا على باريس سان جيرمان، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن بطولة كأس الأبطال الودية.

افتتح التسجيل لصالح فريق أرسنال اللاعب مسعود أوزيل بالدقيقة الـ13، بينما تعادل لصالح باريس سان جيرمان اللاعب كريستوفر نكونكو بالدقيقة الـ60، وأضاف الهدف الثانى اللاعب الكسندر لاكازيتي بالدقيقة الـ67، وأضاف ذات اللاعب بالهدف الثالث بالدقيقة الـ71، وأحرز الهدف الرابع اللاعب روب هولدينق بالدقيقة الـ87، واختتم بالهدف الخامس اللاعب إدوارد نيكيتاه بالدقيقة الـ93 من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن النجم محمد الننى المحترف بصفوف أرسنال شارك في اللقاء بصفة أساسية.