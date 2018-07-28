تأجيل إعادة محاكمة 30 متهمًا بأحداث قسم مدينة نصر

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قسم مدينة نصر

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل إعادة محاكمة 30 متهمًا من بين 76 آخرين في أحداث قسم مدينة نصر التي وقعت أحداثها فى 28 ديسمبر 2013، لجلسة 27 أغسطس المقبل كطلب الدفاع للاطلاع على أوراق الدعوى.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى زين الدين، وعفيفى عبد الله المنوفى بأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.

وكانت محكمة النقض قد قررت إعادة محاكمة 30 متهمًا بعد قبول الطعن المقدم منهم من بين 76 متهمًا، حدث الواقعة في 28 ديسمبر 2013 اشتركوا وآخرون في تجمهر مؤلف من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة ومنع مؤسسات الدولة "جامعة الأزهر" من ممارسة عملها والتأثير على رجال السلطة العامة من أداء عملها باستعمال القوة حال كون بعض المتهمين حاملين عبوات حارقة وزجاجات مولوتوف وألعاب نارية وأسلحة بيضاء ومطواة قرن غزال وحجارة وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وقد وقعت تنفيذا الغرض منه التجمهر مع علمهم بذلك ، قيدت القضية برقم 7399 لسنة 2013 جنح مدينة نضر والمقيدة برقم 6917 لسنة 2011 كلى شرق القاهرة.

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