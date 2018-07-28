القصة الكاملة لتصوير طبيب لمريضاته

28 يوليه 2018 - 04:34 م

أمر قاضي المعارضات بمحكمة أجا الجزئية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بتجديد حبس طبيب باطنة وكبد ومناظير، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي، وتصوير المرضى وكشف عوراتهن أثناء الكشف عليهن.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة أجا بحدوث مشادة بعيادة أحد الأطباء بأجا، وتجمهر عدد كبير من المواطنين، انتقل المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس مباحث المركز، وتبين أن الواقعة بعيادة الدكتور "محمد. أ. م"، 46 سنة، طبيب باطنة، وحدثت بينه و"حمزة. أ. م" 34 سنة، عامل.

وبسؤال المدعي، في محضر الشرطة، أكد أن زوجته "منى. م. ر" كانت قد أجرت كشفًا طبيًا في اليوم السابق لدى الطبيب المذكور فقام بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها دون أي داعٍ طبي، وبعد ذلك علم أن الطبيب المذكور قد اعتاد تصوير مرضاه بواسطة كاميرا وجهاز كمبيوتر بغرفة الكشف.

وبالفحص تبين وجود كاميرا على كمبيوتر موجهة إلى سرير الكشف وبفحص الكمبيوتر تبين وجود مقاطع فيديو للعديد من المرضى تظهر عورتهن أثناء الكشف عليهن، فأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الكاميرا والكمبيوتر وبعض الفيديوهات.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 4273 إداري أجا لسنة 2018.