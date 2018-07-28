  • السبت 28 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر10:33 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ومانشستر يونايتد

ON Live

صدمة إعلامية بعد إغلاق «DMC » و«ON Live»

السيسي

«السيسي»: لهذا السبب انتشر الإلحاد في مصر

الدكتور محمد البرادعي

«البرادعي» يدعو لـ« لم الشمل والتصالح»

قضية فض رابعة

محاميا«الإخوان»:ليس أمامنا إلا هذا الطريق بعد«إعدامات رابعة»

الرئيس السيسي

«السيسي»:لو رفضتوا الإصلاحات الاقتصادية.. هتخرب

أرشيفية

«عنتيل الأطباء» يكشف سبب ممارسة الجنس مع المريضات

قيادات بجهاز الشرطة

مشروع قانون يرفع رواتب ضباط الشرطة لأكثر من 40 ألف جنيه

جامعة القاهرة

سر اختار «السيسي» عقد مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة

الدولار والجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء

«مدبولي» كاشفًا عن أول راتب له: لا تيأسوا ولا تُحبطوا

آخر الأخبار

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

34 مصابًا ولا وفيات في انقلاب قطار البدرشين

#

بالفيديو.. قيادي شيعي : لا يجوز للنبي تكسير الأصنام

#

خبر سار من طبيب المنتخب بشأن عبد الله السعيد

#

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

رئيس الوزراء

إحباط

مصطفى مدبولى

مرتب

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،"إنه لشرف كبير أن أتواجد في هذا الصرح العلمي العظيم والذي أفخر بانتمائي إليه، إنني خريج يوليو 1988 ومر 30 عاما على تخرجي من كلية الهندسة، لو أحد قال لي منذ 30 عاما إنني سأشغل منصب رئيس وزراء مصر كنت سوف أقول له انت بتحلم، وأقول ذلك للشباب لأن البرنامج الذي سنقوم بعرضه والذي يمثل برنامج الحكومة الجديدة تحت عنوان (مصر تنطلق ) شارك في إعداده كوكبة كبيرة من الشباب وهم من ساعدوني في إعداد هذا العرض".

 جاء ذلك خلال كلمته، اليوم السبت، في جلسة "استراتيجية بناء الإنسان المصري"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب (إبدع.. انطلق)، المنعقد في جامعة القاهرة، والتي يشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الجلسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة

وتابع مدبولي: "المشاركين في إعداد برنامج الحكومة طالبوا بتوصيل رسالة أمل للشباب، وأود أن أوضح أنه في عام 1988 كانت البلد من الناحية الاقتصادية أسوأ بكثير من الآن، إنني رجل ينتمي إلى الطبقة المتوسطة ولم تكن الحياة سهلة وأول راتب لي من عملي بشركة في القطاع الخاص كان 180 جنيها، وفي بداية حياتي كنت أفكر في مستقبلي ومرت بي فترات إحباط، ولو كنت استسلمت لليأس والإحباط ما كنت وصلت إلى هذا المكان".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا إذ تحذر من مناخ الخوف في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» كأس الأبطال.. يوفنتوس يهزم بنفيكا 2/4
» إصابة 7 فلسطينيين خلال تفريق الاحتلال لمسيرة بالضفة
» «كارتيرون»: الأهلي حقق هدفه الرئيسي.. وأشكر مدرب تاونشيب
» صدمة في جهاز الأهلي بسبب إصابة «أجاي»
» الزمالك يُرسل استغناء "الشناوي" لـ"بيراميدز"
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» صورة.. «ساسي» يشارك في مران الزمالك لأول مرة
» سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء
» الكشف عن سبب وفاة «مي سكاف»
» بالفيديو.. الأهلي يضع قدمًا في ربع نهائي الأبطال
» مصرع وإصابة 11 في حادث تصادم في قليوب

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:39 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى