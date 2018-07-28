«مدبولي» كاشفًا عن أول راتب له: لا تيأسوا ولا تُحبطوا

28 يوليه 2018 - 04:40 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،"إنه لشرف كبير أن أتواجد في هذا الصرح العلمي العظيم والذي أفخر بانتمائي إليه، إنني خريج يوليو 1988 ومر 30 عاما على تخرجي من كلية الهندسة، لو أحد قال لي منذ 30 عاما إنني سأشغل منصب رئيس وزراء مصر كنت سوف أقول له انت بتحلم، وأقول ذلك للشباب لأن البرنامج الذي سنقوم بعرضه والذي يمثل برنامج الحكومة الجديدة تحت عنوان (مصر تنطلق ) شارك في إعداده كوكبة كبيرة من الشباب وهم من ساعدوني في إعداد هذا العرض".

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم السبت، في جلسة "استراتيجية بناء الإنسان المصري"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب (إبدع.. انطلق)، المنعقد في جامعة القاهرة، والتي يشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الجلسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة

وتابع مدبولي: "المشاركين في إعداد برنامج الحكومة طالبوا بتوصيل رسالة أمل للشباب، وأود أن أوضح أنه في عام 1988 كانت البلد من الناحية الاقتصادية أسوأ بكثير من الآن، إنني رجل ينتمي إلى الطبقة المتوسطة ولم تكن الحياة سهلة وأول راتب لي من عملي بشركة في القطاع الخاص كان 180 جنيها، وفي بداية حياتي كنت أفكر في مستقبلي ومرت بي فترات إحباط، ولو كنت استسلمت لليأس والإحباط ما كنت وصلت إلى هذا المكان".