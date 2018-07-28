» سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء

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يقدم موقع «المصريون» لقرائه خدمة لرصد أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء، اليوم السبت 28 يوليو.

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، في بداية التعاملات المسائية اليوم السبت، 17.82 جنيها للشراء، 17.96 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة في البنك المركزي المصري.

أما في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار 17.78 جنيها للشراء، 17.88 جنيها للبيع، وعند مستوى 17.82 جنيه للشراء، 17.92 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

أما في بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 17.84 جنيها للشراء، 17.94 جنيها للبيع.

وفى السوق الموازى (السوداء) استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.


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