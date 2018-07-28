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اتحاد الكرة: هناك حكام حصلوا على دولارات من «بيراميدز»

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اتحاد الكرة

حكام

المصريون

دولارات

بيراميدز

أكد عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك حكامًا حصلوا على «دولارات» نظير إدارة المباريات الودية التي خاضها فريق بيراميدز، خلال الفترة الماضية، استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري العام.

وقال «عبد الفتاح»، في تصريحات صحفية، إن الأمر جاء باتفاق مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، لأن المباريات أقيمت في الإسكندرية وتحت إشرافه، موضحًا أن حكم الساحة حصل على 500 دولار، والمساعد على 350 دولار، والحكم الرابع على 200 دولار.

وبرر عصام عبد الفتاح الأمر، قائلًا: «من غير المعقول أن يخوض بيراميدز وديات مع فرق أوروبية، ويحصل الحكام على مبالغ قليلة».

وفيما يتعلق بمسألة استقدام بيراميدز لحكام أجانب لإدارة مبارياته في الدوري، قال عبدالفتاح إن هذا الأمر مرفوض لأن اللائحة واضحة وتنص على استقدام حكام أجانب في الدوري لمباريات الأهلي والزمالك فقط.

ولفت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إلى أن لجنة الحكام لا تمانع في أن يخوض جهاد جريشة مباريات في الدوري الصيني، لكن اتحاد الكرة لم يتلق خطابًا رسميًا بهذا الأمر.


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