«السيسي»:لو رفضتوا الإصلاحات الاقتصادية.. هتخرب

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حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصرى من رفض تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادى، قائلًا :"لو أنتم رفضتوه مش هيكمل وهتخرب.. هنعمل إيه!.. أنتم من سيتحمل النجاح والفشل أيضًا بجانب الدولة".

وشدد خلال كلمته بجلسة "استراتيجية تطوير التعليم" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، بجامعة القاهرة، على ضرورة استيعاب المواطنين لمنظومة التعليم الجديدة، كما طالب الإعلام بضرورة تكثيف الشرح وإلقاء الضوء على منظومات التعليم والصحة والإصلاح الإدارى، خاصة أنها الملفات الأبرز خلال الـ4 سنوات المقبلة.

وأوضح أن فلسفة التعليم الجديدة تؤكد أن الإنسان مرن ومثقف ومحب للدنيا والحياة وأهلها وناسها، معقبًا: "سنفعل كل ما بوسعنا لإنجاح العملية التعليمية".

وفيما يتعلق برواتب المعلمين، قال:" منذ 4 سنوات قلت معقول إن المدرسين اللى عندنا يكونوا فى حوجة!.. لو عاوز أزود المعلم  ألف جنيه عاوز 15 مليار جنيه فى السنة عشان أخليه بقدر الإمكان ميبقاش محتاج، ونفس الكلام ينطبق على أى فئة أخرى، وبالتالى هل الباقى مستعد يضحى ويقبل بزيادة رواتب المعلمين وميقلش إدينى أنا كمان!.. هيقولوا كلنا تعبانين وعاوزين ودى هتبقى مشكلة".

وفى رسالته للمعلمين قال :"عاوز أخلى بالى من كل إنسان فى مصر.. بس احنا كمان قادرين نخلى بالنا!.. هذه هى إشكاليتنا".


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