  • السبت 28 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر10:30 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ومانشستر يونايتد

ON Live

صدمة إعلامية بعد إغلاق «DMC » و«ON Live»

السيسي

«السيسي»: لهذا السبب انتشر الإلحاد في مصر

الدكتور محمد البرادعي

«البرادعي» يدعو لـ« لم الشمل والتصالح»

قضية فض رابعة

محاميا«الإخوان»:ليس أمامنا إلا هذا الطريق بعد«إعدامات رابعة»

الرئيس السيسي

«السيسي»:لو رفضتوا الإصلاحات الاقتصادية.. هتخرب

أرشيفية

«عنتيل الأطباء» يكشف سبب ممارسة الجنس مع المريضات

قيادات بجهاز الشرطة

مشروع قانون يرفع رواتب ضباط الشرطة لأكثر من 40 ألف جنيه

جامعة القاهرة

سر اختار «السيسي» عقد مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة

الدولار والجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء

مصرع 49 شخصًا بسبب فيضانات وانهيارات في الهند

عرب وعالم

فيضانات وانهيارات في الهند
فيضانات وانهيارات في الهند

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

نيمار لاعب "بوكر" محترف

#

بالفيديو.. صفعات علي الوجه بين رجل دين ومحامية على الهواء

#

مصرع أمين شرطة فى مشاجرة بالغربية

#

مصرع 257 في أسوأ حادث طيران في تاريخ الجزائر

الهند

انهيارات

فيضانات

لقى 49 شخصًا على الأقل مصرعهم في الهند، إثر فيضانات وانهيارات أرضية تضرب ولاية "أوتار براديش" شمالي البلاد، منذ الخميس.

ونقلت صحيفة "ذا هندو" المحلية، اليوم السبت، عن المتحدث باسم مكتب مفوض الإغاثة إنّ "مدينة "ساهارانبور" شهدت أكبر عدد وفيات بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى انهيار العديد من المنازل".

وأضاف المسئول: "لقى 11 شخصًا مصرعهم في ساهارانبور، فيما تراوحت أعداد القتلى في مدن الولاية المختلفة بين 4 و6 أشخاص (بكل مدينة)".

من جهته، أصدر رئيس وزراء أوتار براديش، يوغي أديتياناث، أوامر لكبار المسؤولين بالقيام بجولات واسعة في المناطق المتضررة وتحديد المباني المتضررة وإخلائها، إضافة إلى التواصل مع المواطنين.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا إذ تحذر من مناخ الخوف في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» كأس الأبطال.. يوفنتوس يهزم بنفيكا 2/4
» إصابة 7 فلسطينيين خلال تفريق الاحتلال لمسيرة بالضفة
» «كارتيرون»: الأهلي حقق هدفه الرئيسي.. وأشكر مدرب تاونشيب
» صدمة في جهاز الأهلي بسبب إصابة «أجاي»
» الزمالك يُرسل استغناء "الشناوي" لـ"بيراميدز"
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» صورة.. «ساسي» يشارك في مران الزمالك لأول مرة
» سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء
» الكشف عن سبب وفاة «مي سكاف»
» بالفيديو.. الأهلي يضع قدمًا في ربع نهائي الأبطال
» مصرع وإصابة 11 في حادث تصادم في قليوب

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:39 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى