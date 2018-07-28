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بعد فيديو هروبها.. غدًا استئناف اللبنانية منى المذبوح

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المذبوح
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لبنان

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مني المدبوح

تنظر غدًا، الأحد، محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، الاستئناف على حكم محكمة جنح مصر الجديدة، بحبس اللبنانية منى المذبوح، بتهمة نشر فيديو خادش للحياء، وازدراء الأديان، وتطاولها على الشعب المصرى؛ عبر فيديو تم نشره على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعدلت هيئة محكمة جنح مصر الجديدة، من حكمها بحبس المتهمة من 11 سنة؛ بتهمة نشر فيديو يسيء للشعب المصرى إلى الحبس 8 سنوات.

كان قد نفى مصدر أمني، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مقطع فيديو لسيدة زعم القائم على بثه، أنه خص بالمدعوة منى المذبوح "لبنانية الجنسية"، الصادر ضدها حكم بالسجن فى القضية رقم 5411 لسنة 2018 جنائية مصر الجديدة، بتهمة "خدش الحياء العام، وإشاعة أخبار كاذبة، وازدراء الأديان".

وتؤكد السيدة خلال مقطع الفيديو هروبها إلى خارج البلاد، وهو ما نفاه المصدر الأمني، مؤكدًا عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملةً وتفصيلاً، وأن المتهمة ما زالت مودعة بأحد السجون لتنفيذ العقوبة الموقعة عليها.

كان النائب العام قد قرر إحالة المتهمة منى مذبوح لبنانية الجنسية للمحاكمة الجنائية العاجلة لإذاعتها عمدًا شائعات من شأنها المساس بالمجتمع والتعدى على الأديان، فضلًا عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياة العام عبر صفحتها على التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، في قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصري، من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.

وباشرت نيابة استئناف القاهرة مع المتهمة التي ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها.

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