بالفيديو.. مهاجرون يضلون الطريق ويصلون شاطئًا للعراة بإسبانيا

28 يوليه 2018 - 08:10 م

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو يظهر حادثًا طريفًا جاء فيه نزول عشرات المهاجرين غير الشرعيين من قارب مطاطى عند شاطئ للعراة بالساحل الإسباني، حسبما نشرت صحيفة "ديلى ميل".

وأوضحت الصحيفة، أن الحادث وقع أمس قبالة شاطئ مدينة طريفة جنوب إسبانيا، والذى يحظى بشعبية من العراة المحليين.

ويظهر الفيديو، المهاجرين الأفارقة، وهم ينزلون بسرعة على الساحل، ويهربون فى اتجاهات مختلفة فى محاولة للفرار من عناصر قوات الأمن المحلية، وذلك أمام أعين العشرات من رواد الشاطئ العراة.



