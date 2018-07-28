رسميًا.. ظهير المصري إلى بيرميدز

28 يوليه 2018 - 08:11 م

أعلن أحمد أيمن منصور، الظهير الأيسر للمصري البورسعيدي، انتقاله بشكل رسمي إلى نادي بيراميدز، لمدة 3 مواسم، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعرب المدافع عن سعادته بالانتقال إلى بيراميدز واصفا الأخير بأنه "لا يختلف عن الأهلي والزمالك".

وواصل صاحب الـ24 عاما حديثه، قائلا:"أي لاعب يتمنى اللعب في بيراميدز الذي ضم نجوما، فريق مبشر".

واستمر "أشكر حسام حسن (مدرب المصري) على ما قام به معي، شجعني وتمنى لي التوفيق في مسيرتي الجديدة".

وانتقل منصور إلى بيراميدز مقابل رحيل أحمد خالد وأحمد شوشة إلى المصري ويحق للأخير الحصول على 20% من إعادة بيع اللاعب.

ولعب منصور في صفوف الناشئين بالزمالك، النادي الذي تألق معه والده، قبل أن ينضم إلى طلائع الجيش في 2013.

وارتدى منصور شعار الداخلية موسم 2014-2015 قبل أن يرحل إلى المصري.

وشارك منصور إجمالا في 77 مباراة من الدوري المصري وسجل 3 أهداف وصنع مثلها.

وانضم منصور إلى بيراميدز الذي تعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين مثل علي جبر ومحمد تاحا ومحمد حمدي وعمر جابر ومحمد فتحي وأحمد توفيق ومحمد مجدي "أفشة" ومحمد فاروق.

ويستهل بيراميدز مشواره في الدوري المصري بمواجهة إنبي يوم الجمعة المقبل.