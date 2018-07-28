«البرادعي» يدعو لـ« لم الشمل والتصالح»

28 يوليه 2018 - 08:13 م

دعا الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، إلى ضرورة لم الشمل والتسامح من خلال المصالحة، مؤكدًا أن ذلك هو السبيل الوحيد لمستقبل واعد ومجتمع في سلام مع نفسه.

وكتب «البردعي» في تدوينة له عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر» :« أزداد يقينًا كل يوم أن لم الشمل والتسامح وليس الإنتقام وشيطنة الآخر هما السبيل الوحيد لمستقبل واعد ومجتمع فى سلام مع نفسه».

وكان نائب رئيس الجمهورية السابق، قد دعا من قبل إلى ضرورة المصالحة ونبذ الخلاف وعدم شيطنة الآخر، كما طرح أراء عديدة للمطالبة بتوحيد أراء العرب تجاه قضاياهم والاهتمام بالإنسان العربي ووقف المجازر التي تشهدها الدول العربية.

وكتب في تغريدة سابقة :« لدينا في العالم العربي كارثة إنسانية بشعة واستقطاب مدمر فيما بيننا وكذلك مع جيراننا، الكل يعلم أن الصراعات متشابكة، وأن الاقتتال سيفاقم المأساة وأن لا حل سوى بالحوار، هل فكرنا أن نجلس جميعا معاً وأيضا مع تركيا وإيران ونطرح كافة الخلافات؟ دون ذلك هل لدينا رؤية تبعدنا عن حافة الهاوية؟».