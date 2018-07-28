» الزمالك يُرسل استغناء "الشناوي" لـ"بيراميدز"

28 يوليه 2018 - 08:40 م

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، استغناء أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق لنادي بيراميدز، وتسلم النادي الأبيض قيمة الصفقة والمقدرة بثلاثة ملايين دولار.

يأتي هذا بعد اتفاق أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك مع أحمد الشناوي على رد الـ10 ملايين جنيه التي حصل عليها كمقدم عند توقيعه للنادي الأبيض.

وشهدت الأيام الماضية خلافا بين اللاعب وناديه لرفض الشناوى رد قيمة مقدم التعاقد وهو ما عطل انتقاله لبيراميدز وهدده مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء بالقيد في قائمة الانتظار بالموسم الجديد حال استمراره مع الأبيض.