«الديهي» يعتذر لـ«السيسي» عن الهاشتاج المُسيء

28 يوليه 2018 - 09:00 م

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن استيائه الشديد من الهاشتاج المسيء للرئيس عبدالفتاح السيسي، مقدمًا له الاعتذار، قائلًا: "حقك علينا يا ريس".

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten " اليوم، السبت، إن الرئيس السيسي يعمل بإخلاص واجتهاد؛ من أجل بناء مصر، ولكن رغم كل هذا يلقى ظلمًا شديدًا من أهل الشر.

وتابع الإعلامي: "في الوقت الذي يتلقى فيه الشعب المصري هجومًا وإهانات كثيرة من بعض أدعياء الإعلاميين والثقافة، الرئيس السيسي أعطى الشعب حقه ووصفه أنه بطلاً حقيقيًا في عملية الإصلاح".

وأضاف أن كل من يهاجمون الشعب المصري لا يوجد مكانًا لهم بيننا سوى "مزبلة" التاريخ، مشيرًا إلى أن المصريين يتحملون كل الصعاب من أجل بناء مصر.

وأوضح أن الشعب المصري عبارة عن كتلة متوهجة من الإيجابية، يتغلب عن مشاكله وقضاياه بالابتسامة والفكاهة.



