«السيسي»: لهذا السبب انتشر الإلحاد في مصر

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الملحدين لجئوا إلى هذا الطريق نتيجة انتشار الحروب باسم الأديان، داعيًا إلى تجديد الخطاب الديني، وتعديل القيم الأخلاقية.

وأضاف "السيسي" خلال جلسة "إستراتيجية بناء الإنسان المصري" في المؤتمر الوطني السادس للشباب، والذي يقام في جامعة القاهرة، اليوم السبت، "لما تيجي تتكلم عن الخطاب الديني، أنتم خايفين لنضيع الدين، هو اللي إحنا فيه ده فيه أكتر منه ضياع للدين".

وتابع الرئيس: "يعني عاوز أقول لكم هي الحرب استثناء ولا أصل، الحرب استثناء، لكن لما يكون فكر أمة مبني على الحرب فقط، يعني فهمها في فترة الـ100 أو الـ 200 سنة الأخيرة إن الحرب هي الأصل والاستثناء هو السلام، معقول فيه فهم ديني كدة، وأنتم خايفين إن إصلاح الخطاب يضيع الدين، هو فيه ضياع للدين أكتر من كده".

وأشار "السيسي" إلى أن "اللي ألحدوا دول ناس اهتزوا واتلخبطوا نتيجة اللي إحنا فيه ده، الناس دول مصدقوش إن الخالق العظيم نزل أديان تهد الدنيا، فهل أنتم مستعدين تغيروا الخطاب الديني ولا خايفين لنضيع الدين، طب مستعدين لتعديل القيم الأخلاقية، طب مستعدين تقبلوا في التليفزيون في السينما والمسرح سلوكيات لا تليق، وبعدين تقولوا إبداع وحرية إبداع، في خيط رفيع، عاوزين تصلحوا ولا مش عاوزين".

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