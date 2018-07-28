» سر عدم حضور الفنانين لجنازة هياتم

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن السر وراء عزوف عدد كبير من الفنانين عن جنازة الفنانة هياتم.
وقال "زكي"، في تصريحات تليفزيونية، يوم السبت، إن الفنانة هياتم طلبت منه شخصيًا وأسرتها عدم نشر خبر وفاتها إلا بعد الانتهاء من مراسم دفنها، مؤكدًا أنها كانت تريد أن تدفن بهدوء بعيدًا عن الإعلام.
وأضاف "زكي" أن نجوم الفن خاصة الفنانة غادة عبد الرازق ويسرا ووفاء عامر ومنة شلبي وأحمد حلمي ومني زكي وأشرف عبد الباقي ومحمد رمضان وعادل إمام لا يتأخرون عن دعم زملائهم ماليًا، معلقًا: "الأسرة الفنية بخير".