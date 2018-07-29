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عظام امرأة دفنت قبل 4500 عام تحير العلماء

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هيل عظمي
هيل عظمي

المصريون ووكالات

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عثر خبراء على آثار لمادة القطران على عظام امرأة بدوية، دُفنت قبل 4500 عام، الأمر الذي أثار حيرة في الوسط العلمي.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يوم السبت، أن علماء الآثار عثروا على عظام المرأة مدفونة بطريقة غير مألوفة في أوروبا، قرب نهر "دنيستر"، بأوكرانيا.
ويعتقد الخبراء أن القطران وُضع بعد تحلل جسم المرأة بالكامل، لتسهيل عملية الرسم والتخطيط مباشرة على العظام.
ولم يتم تسجيل أي حالة مماثلة من قبل في أوروبا، بحسب المصدر نفسه.
ونقلت الصحيفة عن علماء في جامعة بوزنان البولندية، إن طقوس دفن هذه المرأة يبدو أنها كانت غريبة ومعقدة.
وذكروا أن جسدها كان مغطى بمواد مصنوعة من القطران، تم استخراجه من الخشب.
كما وجدوا خطوطا متوازية مع عظام المرفقين، وهو ما يشير إلى الطقوس الغريبة التي رافقت عملية الدفن.
وتشير العظام أن المرأة توفيت وعمرها يتراوح بين 25 و30 سنة. -

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