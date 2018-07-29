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واشنطن تنفي وقوع إطلاق نار داخل مركز تجاري بتكساس

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نفت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، ما أوردته تقارير إعلامية حول تعرض مركز تجاري في ولاية تكساس جنوب وسط البلاد، لإطلاق نار.
وقال فيكتور رودريغز رئيس شرطة مدينة ماكالين ، في بيان، إن "الحادث الذي كان يُعتقد أنه إطلاق نار نشط، هو محاولة سرقة في متجر مجوهرات في مركز لا بلازا مول في منطقة ماكالين بالولاية" بحسب قناة "فوكس نيوز" المحلية.
وأوصح أن السبب في الاعتقاد بوقوع إطلاق نار داخل مركز "لا بلازا" التجاري هو تحطّم واجهات المبنى الزجاجية، والذي حدث نتيجة لمحاولة السطو على متجر للمجوهرات داخل المركز.
وأكد رودريغز "عدم وجود إصابات جراء الحادث".
ولفت أن "أجهزة الأمن وإدارة السلامة العامة في تكساس وأجهزة أخرى استجابت للاستغاثة، وتحركت سريعاً إلى موقع الحادث".
وأضاف المسؤول الأمني أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث، فيما تم اعتقال عدد من المشتبه بهم (لم يحدد عددهم)".
كما ذكرت القناة نفسها أن "الحادث تسبب بحالة من الفزع بين المواطنين".
ويبعد المركز التجاري بضعة كيلومترات عن الحدود مع المكسيك.
وكانت مقاطع مصورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل تظهر حالة من الفزع بين رواد المركز التجاري، بسبب ما قالوا إنه إطلاق نار داخله. 

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