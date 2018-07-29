مرتضى منصور يفتح النار على "الغيطي" لهذا السبب

29 يوليه 2018 - 01:23 ص

عاتب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الإعلامي محمد الغيطي، بسبب موقفه من مداخلة مالكة قناة «ltc»، سميرة الدغيدي، بعد تهديدات رئيس النادي بإيقاف بث القناة.



وقال، في تصريحات لقناة «الحدث اليوم»، مساء السبت: «يا محمد أنت متصور فيديو وأنت داخل مع مدير القناة ومحاميها عشان تمضي، خلاص! بفهمك يا محمد لما (...) دي تعمل معاك مداخلة، تقول لها استوب».



وأضاف: «إوعى اللعبة دي معايا يا محمد، بلاش أنا، ومعانا الأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهناخد حقنا بالقانون».



وفي مداخلة سابقة مع «الغيطي»، الأسبوع الماضي، قالت مالكة القناة إن مرتضى منصور هددها بغلق القناة بسبب برنامج الإعلامي الرياضي عبدالناصر زيدان.

