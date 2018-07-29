رئيس البرلمان البوروندي: نؤيد حق مصر في حصتها من مياه النيل

29 يوليه 2018 - 01:30 ص

بحث الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مع رئيس الجمعية الوطنية في بوروندي، باسكال نيابندا، والوفد المرافق له تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.



وأوضح بيان صادر عن مجلس النواب، مساء السبت، أن اللقاء تناول العلاقات التاريخية بين مصر وبوروندي، حيث أكد عبدالعال حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع بوروندي، خاصة وأن البلدين يربطهما رابط تاريخي هو شريان مياه نهر النيل.



كما تطرق رئيس المجلس إلى دور مصر الداعم دائماً لبوروندي، سواء على صعيد دعم عدد من المشروعات التنموية في مجالات مختلفة، أو من خلال دعم بوروندي في المحافل الدولية والأفريقية المختلفة.



وتناول دور بوروندي الداعم لمصر في ملف حوض نهر النيل، وحرص مصر على دعم علاقات التعاون مع بوروندي على المستوى البرلماني من خلال النظر في تشكيل جمعية صداقة برلمانية بين البلدين، وكذلك استفادة البرلمان البوروندي من الخبرات المصرية من خلال دورات تدريبية لتأهيل وتنمية قدرات الكوادر البرلمانية البوروندية.



من جانبه، تطرق رئيس الجمعية الوطنية البوروندية إلى دور مصر الداعم لبوروندي في كافة المجالات، مؤكدا أن هذا الدور محل تقدير من جانب فئات الشعب البوروندي.



وأعرب عن تطلع بلاده إلى استكمال هذا الدور الداعم في عدد من المشروعات التنموية خلال الفترة القادمة، مؤكدًا اتفاقه مع «عبدالعال» بشأن أهمية تشكيل جمعية للصداقة البرلمانية بين البلدين.



وفي ملف حوض النيل، أكد تأييد بوروندي حق مصر في حصتها العادلة من مياه النيل، وشدد على ضرورة التنسيق المسبق بين دول حوض النيل تجاه أية مشروعات تعتمد على مياه النيل، لضمان عدم الإضرار بأي دولة من دوله وبأي شكل من الأشكال.

