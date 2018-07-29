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حريق غابات ضخم في كاليفورنيا يخرج عن السيطرة

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خرج حريق غابات ضخم في مساحة تصل إلى نصف دولة سنغافورة، بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن السيطرة، أمس السبت، مما تسبب في إلحاق الضرر بأكثر من 500 منزل، وتعريض عدة مجتمعات للخطر.
وذكرت هيئة "كالفاير"، المعنية بإدارة الاستجابة الطارئة بالولاية المعرضة للحرائق، إنه تمت السيطرة على الحريق بنسبة 5% فقط، وامتد على مساحة 33 ألف هكتار.
وهدد الحريق المسمى "كارفاير"، الذي اندلع يوم الإثنين، ما يقرب من خمسة آلاف مبنى في المنطقة التي تحفها الغابات.
وقالت السلطات، إن رجال الإطفاء كافحوا طوال الليل في محاولة لاحتواء الحريق.
وذكرت هيئة "كالفاير"، أن "الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة والنباتات الجافة لا تزال لديها القدرة على إذكاء نار الحريق. وكان انتشار النار نشطًا في جميع الاتجاهات، وحقق نجاحًا كبيرًا".
وذكرت الهيئة، أن أكثر من 3 آلاف، و400 رجل إطفاء، يشاركون في محاولة حماية المجتمعات المحلية، والسيطرة على الحريق.
كما تم الدفع بأكثر من 325 مركبة إطفاء، بالإضافة إلى 17 طائرة هليكوبتر، و 62 جرافة.

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