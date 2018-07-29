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ضبط فلاح بحوزته أسلحة نارية ومخدرات بالقليوبية

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تمكن ضباط مباحث مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية من ضبط فلاح بحوزته كمية من الأسلحة النارية والطلقات والحشيش المخدر قبل ترويجها بدائرة المركز، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد الألفي مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز قليوب، بقيام فلاح بترويج الأسلحة النارية والمواد المخدرة على عملائه بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قامت قوة أمنية بقيادة النقباء محمد السيسي، ومحمد حسين معاوني مباحث المركز من ضبط المتهم ويدعى "فتحي.س. 48عاما، فلاح مقيم جزيرة النجدي دائرة المركز، وعثر بحوزته على 2 بندقية آلية و102طلقة، وبندقية خرطوش وفرد خرطوش و18 طلقة داخل جوال، و600 جرام حشيش بطيات ملابسة، وهاتف محمول، ودراجة نارية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة  والأسلحة النارية بقصد الاتجار وأنه يستخدم الدراجة النارية في الترويج على عملائه بدائرة المركز، وتم التحفظ علي المتهم والمضبوطات.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم   4073لسنة 2018 إداري مركز قليوب، وجار العرض على النيابة العامة.

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سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
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