مستريح جديد بالبحيرة يستولى على 14 مليون جنيه

29 يوليه 2018 - 06:08 ص

أصدرت محكمة جنح الدلنجات الجزئية بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أحمد الجعيدي رئيس المحكمة، اليوم الأحد، حكمًا بحبس حلاق والمعروف إعلاميًا بـ"مستريح مستحضرات التجميل"، لقيامه بالنصب على 5 أشخاص والحصول منهم على 14 مليون جنيه، 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه.

وكانت نيابة جنوب دمنهور، برئاسة المستشار هاني ياسين رئيس النيابة وبإشراف المستشار أحمد حامد المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، قد أحالت المتهم لجلسة عاجلة لنظرها بمحكمة جنح الدلنجات.