تويتر يخسر ما يقرب من 7 مليار دولار في ساعات .. ما السر؟

29 يوليه 2018 - 08:06 ص

تراجع سهم شركة "تويتر" بنسبة 20% من قيمته السوقية بعد الحملة التي قادتها الشركة لتطهير موقعها من الحسابات الوهمية .



وأعلنت الشركة في نتائج أعمال الفصلية ارتفاع عدد المستخدمين الناشطين شهرياً إلى 335 مليون مستخدم، لكنه فشل في الوفاء بتقديرات المحللين بـ338.5 مليون مستخدم.



ويأتي التراجع في أعداد مستخدمي "تويتر" على أساس فصلي في ظل الحملة التي تقوم بها الشركة لمواجهة الرسائل غير المرغوب فيها والتخلص من الحسابات المزيفة.



من جانبه أشار "جاك دورسي" الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" إلى أن هذه الأرقام نتيجة الاستراتيجية التي تقوم بها الشركة لضمان توفير الأمان للمستخدمين.



وأضاف أن جعل المنصة خالية من خطاب الكراهية والحسابات المزيفة والتدخل في الانتخابات من قبل قوى أجنبية، ستكون تكلفة مستمرة تتحملها الشبكة الاجتماعية.



واستطاعت أعداد المستخدمين المخيبة للآمال أن تدير أنظار المستثمرين عن الأرباح والإيرادات التي حققتها الشركة وفاقت التوقعات في الفترة من أبريل حتى يونيو الماضي.



وأغلق سهم "تويتر" جلسة يوم الجمعة متراجعاً بنحو 20.5% إلى 34.12 دولارا، لتسجل الشركة خسائر بلغت 6.6 مليارات دولار من قيمتها السوقية.

