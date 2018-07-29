وقال صلاح، في تصريحات نشرها موقع ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد في كأس الأبطال الدولية: "أنا سعيد للغاية بالعودة للريدز. أشعر بالراحة قبل بداية الموسم وكتفي أصبح أفضل".

وأضاف، عقب الحصة التدريبية في ملعب ميشيغان "لقد قضيت موسما عظيما هنا – لست وحدي فقط بل كل الفريق. عندما يتحدث الناس عن محمد صلاح أشعر بالضغط حيث إنني سجلت رقما قياسيا في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي والآن أصبح علينا إنهاء الموسم في مركز أفضل في الدوري المحلي وتقديم ما قدمناه في دوري الأبطال من جديد".

"لكنها أمور لا تشعرني بالضيق، أنا فقط سأواصل ما أقوم به وأنا سعيد به، لذلك سأواصل العمل بنفس الطريقة".

كيتا الوافد الجديد

وعن تعاقدات ليفربول الجديدة، كشف صلاح "نابي كيتا رائع خلال التدريبات وكذلك في المباريات التي قدمها، قدم أداء جيدا والجميع يتحدث عنه".

وتابع "يمكن للجميع رؤية إمكانياته والفوارق التي يحدثها مع مشاركته، أنا سعيد باللعب لجواره. سنشجع بعضنا البعض وسنحاول إنهاء الموسم الجديد بشكل أفضل".

كما تحدث محمد صلاح عن مباراة ليفربول على ملعب ميت لايف يوم الأربعاء الماضي "الأجواء كانت رائعة خلال المباراة الأخيرة. يوجد مصريون في كل مكان، أنا سعيد بتواجدهم هنا".