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مقتل ألماني من أصل مصري كان يشرف على وزارة التعليم بـ"داعش"

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رضا صيام
رضا صيام

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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داعش

رضا صيام

كشفت السلطات الأمنية عن مقتل وزير التعليم في تنظيم "داعش" والذي كان يُدعى "رضا صيام" ، بعد عمليات نفذتها القوات العراقية لتطهير الموصل .

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر أمنية ألمانية أن "رضا صيام، وهو ألماني من أصل مصري، قد قتل العام الماضي خلال عمليات القوات العراقية لطرد تنظيم الدولة من الموصل. وأنه تم التأكد من هوية القتيل بعد فترة من الغموض".

وذكرت أن صيام غادر ألمانيا عام 2012، وانضم إلى تنظيم الدولة في سوريا، أول الأمر ثم أصبح مسؤولا عن ديوان التعليم التابع للتنظيم في الموصل. وبقيت زوجته، التي ظل على اتصال بها، مع أطفالها في ألمانيا.

وبحسب الوكالة الألمانية، فإن نحو ألف شخص غادروا ألمانيا منذ عام 2013 للانضمام إلى تنظيم الدولة وتنظيمات أخرى في العراق وسوريا.

وتتوقع هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) عودة نحو ثلث هؤلاء الجهاديين إلى ألمانيا. وبحسب البيانات، قُتل نحو 150 جهاديا منحدرين من ألمانيا في مناطق النزاع في العراق وسوريا خلال الأعوام الماضية.


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سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
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