وحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن الجهاز الذي يشبه السماعة أنتجته شركة "بوز"، ويثبت داخل الأذن أثناء النوم لمنع وصول الأصوات المزعجة مثل الشخير ونباح الكلاب وهدير الشاحنات.

وسيطرح الجهاز الجديد في الأسواق قريبا، على أن يباع بنحو 250 دولارا.

ومنذ سنوات، تتسابق شركات إنتاج الأدوات الطبية على تطوير وسائل لوقف الشخير مثل الأقنعة والوسائد الميكانيكية، لكنها نادرا ما تنتج أجهزة خاصة بمرافقي المصابين بهذا العرَض المزعج.

وكشفت إحصاءات حديثة أن نحو 60 بالمئة من الأميركيين البالغين يعانون من اضطرابات في النوم كل ليلة تقريبا، بما في ذلك مشكلة الشخير.