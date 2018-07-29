البرعي : لا بد من وقف عقوبة الإعدام‎

29 يوليه 2018 - 09:40 ص

قال المحامي والحقوقي نجاد البرعي إن الوقت قد حان للمطالبة بإيقاف العمل بعقوبة الاعدام ، حتي يمكن أن نتناقش حول جدوي العقوبة وفاعليتها وظروف تطبيقها .

وأضاف في سلسلة تغريدات له علي حسابه علي تويتر : من نافلة القول أنني ومنذ ثمانينات القرن الماضي أطالب بوقف عقوبه الإعدام وعندي إسطوانات لبرامج في التليفزيون أطالب فيها علي الأقل بجعل عقوبة الإعدام فقط في جرائم النفس التي يكون ضحيتها أفراد وأن يترك لولي الدم سلطة العفو علي النحو الوارد في القرآن الكريم ، متسائلا : من كان يتصدي لي مهاجما ؟

وأوضح البرعي أظن أن هناك إسراف في استخدامها وهو أمر يجب التوقف عنه ، مضيفا لو اخطأ القاضي - وهو بشر - يرد عليه الخطأ حينها كيف نرد للمظلوم روحه ، أوقفوا عقوبة الإعدام اليوم قبل غدا .

وأشار إلي أن التيار الديني بدء من الإخوان ومرورا بالسلفيين علي اختلاف درجاتهم كان يتصدي لي باعتباري أطالب بوقف حد من حدود الله ؛ وأنني أتبع ما يقوله "الخواجات" اللذين لا يريدون أن يقام شرع الله أو تطبق حدوده.