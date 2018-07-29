بالفيديو.. لحظة خروج عهد التميمي

29 يوليه 2018 - 10:08 ص

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد سراح الفتاة الفلسطينية عهد التميمي بعد قضاء 8 أشهر في السجون بسبب واقعة تصديها لأحد جنود الاحتلال حاول الاعتداء عليها.

وقال المتحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية اساف ليبراتي، لفرانس برس، إن التميمي ووالدتها التي سجنت أيضًا قد تم نقلهما من قبل سلطات الاحتلال من سجن داخل إسرائيل إلى حاجز يؤدي إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تعيشان.

وحظيت محاكمة الفتاة التي أصبحت رمزًا للمقاومة الفلسطينية في الـ16 من عمرها لدى اعتقالها، بتغطية إعلامية كبيرة. وحيّا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، شخصيًا شجاعتها.

كذلك أمضت عهد التميمي عيد ميلادها الـ17 في السجن.

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