ظهور غير متوقع لـ"القرموطى" على الهواء

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ظهر الإعلامي جابر القرموطي، مع كرسي (فوتية) معقبًا: "هناك ملوك ورؤساء ونجوم ومشاهير جلسوا على كرسي مثله.

وأشار "القرموطي"، في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار، إلى أن قصة الكرسي، تعود للشاب المصري أحمد الخضري، الذي يقوم بتصنيع هذا الكرسي، في مصر ويصدر لعدد من الدول الأوروبية.

وعرض البرنامج تقريرًا مع الشاب، صاحب المصنع، الذي أكد أنه عمل في مجال "الميديا" لفترة ثم تركه، وبدأ في مجال تصنيع الخشب، حتى اشتهر، ثم جلب نسخة من هذا الكرسي خصيصًا من إندونيسيا لكي يصنع مثيلا له، وأصبح يصدر للسوق الإيطالي، والسويسري.

ولفت إلى أن عدد كبير من المشاهير جلسوا على الكرسي، مثل كريستيانو رونالدو، والكينج محمد منير، وغيرهم.

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