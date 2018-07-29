مصرع وإصابة 31 في حادث مروع ببورسعيد

أحمد الشربينى
لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون في تصادم سيارة رحلات بسيارة ومقطورة "د . ق. ب" 3847 بالكيلو 17 بالقرب من محطة تحصيل الرسوم جنوب بورسعيد.
وردت معلومات للواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد يفيد بمصرع 6 أشخاص وإصابة 25 آخرين نتيجة تصادم أتوبيس رحلات دقهلية يحمل العاملين بمصانع الاستثمار ببورسعيد بسيارة نقل بالكيلو 17.
تم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى بورسعيد العام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
عصر03:45 م
فجر
03:39
شروق
05:15
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
18:58
عشاء
20:28