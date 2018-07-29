اليوم.. النطق بالحكم على بديع و832 آخرين فى أحداث العدوة

29 يوليه 2018 - 10:10 ص

تصدر محكمة جنايات المنيا اليوم الأحد، برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشرين أحمد حسن غلاب، ومحمد ضياء عبد الظاهر ومنة سر محسن شيمى ومحمد مصطفى هارون الحكم بحق محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و832 آخرين فى أحدث عنف وقعت بمركز العدوة بمحافظة المنيا عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وقال دفاع المتهمين إن القضية يحاكم فيها 833 متهمًا بينهم 400 متهم حضورى والباقون مخلى سبيلهم ومفرج عنهم فى إعادة إجراءات محاكمتهم فى أحداث اقتحام قسم شرطة العدوة والإدارة الزراعية والإدارة البيطرية بمركز لعدوة شمال محافظة المنيا.

وكانت محكمة النقض قد ألغت الأول الصادر فى ابريل 2014 بحق 683 متهما وهو الإعدام بحق 189 متهما والبراءة لـ496 آخرين والمؤبد لـ4 آخرين إلى جانب 150 متهمًا فى اقتحام الإدارة الزراعية والبيطرية بالمدينة بأن أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة