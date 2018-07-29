البرادعي : إما التصالح أو خسارة الجميع

29 يوليه 2018 - 10:12 ص

حذر الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، من الاستمرار في الفرقة والانقسام الذي ينتهي بعلاقة صفرية.

وأضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أمامنا خياران لا ثالث لهما: إما التوصل إلى ما يجمعنا فى إطار تعددية قائمة على عدالة تصالحية وتوافق وطنى على القيم الأساسية وفى مقدمتها الكرامة الإنسانية وعلاقة الدين بالدولة

وإما الاستمرار فى الفُرقة والانقسام فى إطار علاقة صفرية انتقامية يخسر فيها الجميع ونسير من سيئ إلى أسوأ.

كما أنه دعا في تدوينة سابقة إلى ضرورة لم الشمل والتسامح وليس الانتقام وشيطنة الآخر لأنهما السبيل الوحيد لمستقبل واعد ومجتمع فى سلام مع نفسه.