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"وزير التعليم": "معندناش حاجة نخسرها"

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الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

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أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن أمور التنسيق هي أمر خاص بوزارة التعليم العالي، لافتًا إلى أن تغير التنسيق الثانوية العامة أمر غير مطروح حاليًا، لكنه قد يطرح مستقبلا.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، أنه غير راض على أن تكون مصر في مراكز متأخرة في جودة التعليم، ولا يوجد أي تخوف من تطبيق منظومة التعليم الجديدة.

وتابع وزير التعليم: "مصر تحتل المركز 133 من 137، أي الـ4 مراكز الأخيرة في العالم، معندناش حاجة نخسرها".

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سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
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