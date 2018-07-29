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بدء استئناف منى المذبوح على حبسها في إهانة المصريين

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بدأت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، نظر الاستئناف المقدم من اللبنانية منى مذبوح، على حبسها 8 سنوات لاتهامها بإهانة الشعب المصرى.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرر حبس اللبنانية منى مذبوح 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصري، بنشر مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.

وباشرت نيابة استئناف القاهرة تحت إشراف المستشار محمد سراج أبو شنب المحامي العام الأول بالنيابة، التحقيق مع المتهمة التي ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.

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سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
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