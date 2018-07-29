عرض ضحيتى زوجة الأب على الطب الشرعى

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قرر المستشار محمد عرجاوى، مدير نيابة المرج، عرض طفلتى المرج  "روضة" و"فاطمة" اللذين تعرضتا للتعذيب على يد زوجة أبيهما على الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليهما.

تلقّى قسم شرطة المرج بلاغًا من سيدة تفيد بعثورها على طفلتين "روضة" 10 سنوات، و"فاطمة" 7 سنوات، بحالة إعياء شديد وعلى جسدهما آثار ضرب وتعذيب.

وبمناقشة الطفلتين اتهما زوجة والدهما بتعذيبهما بـ"سكين" ساخن، كما أكدتا أن والدهما على علمٍ بضربهما وتعذيبهما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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