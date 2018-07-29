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بالفيديو ..أول ما قالته التميمي عقب إطلاق سراحها

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أول ما قالته التميمي عقب إطلاق سراحها
أول ما قالته التميمي عقب إطلاق سراحها

عبد القادر وحيد

سجون الاحتلال

عهد التميمى

الفرحة ناقصة

أول عيارة

إطلاق سراحها

"الفرحة ناقصة لأنه في أسيرات في سجون الاحتلال".. كانت هذه أول عبارة قالتها عهد التميمي بعد الإفراج عنها مع والدتها من سجون الاحتلال.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد سراح الفتاة الفلسطينية عهد التميمي بعد قضاء 8 أشهر في السجون بسبب واقعة تصديها لأحد جنود الاحتلال حاول الاعتداء عليها.

وقال المتحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية إساف ليبراتي، لفرانس برس، إن التميمي ووالدتها التي سجنت أيضًا قد تم نقلهما من قبل سلطات الاحتلال من سجن داخل إسرائيل إلى حاجز يؤدي إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تعيشان.

وحظيت محاكمة الفتاة التي أصبحت رمزًا للمقاومة الفلسطينية في الـ16 من عمرها لدى اعتقالها، بتغطية إعلامية كبيرة. وحيّا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، شخصيًا شجاعتها.
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سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
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