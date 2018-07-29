تعرف على مصير أردنى قتل زوج ابنته وصديقتها

29 يوليه 2018 - 11:31 ص

بعد مرور خمسة أسابيع من المداولات في قضية مقتل أردني لابنته وصديقتها في الأردن بسبب "جريمة شرف، قررت هيئة المحلفين في مقاطعة هاريس الأميركية، إدانة مهاجر أردني بقتل زوج ابنته وكذلك صديقة مقربة لابنته".

وأدين المهاجر الأردني علي محمود عوض عرسان البالغ من العمر 60 عامًا في الجريمتين المروعتين، بولاية تكساس، ضمن مؤامرة أوسع لتدبير قتل خمسة أشخاص بمن فيهم ابنته نفسها.

وحدث ذلك بعد أن هربت ابنته البالغة من العمر 23 عامًا، من حيث تقيم العائلة بمجمع سكني في مقاطعة مونتجومري الريفية، إثر اعتناقها المسيحية وزواجها من رجل مسيحي.

وقال أفراد عائلات الضحايا إن الحكم السريع يشير إلى أن هيئة المحلفين متأكدة من أن عرسان مذنب وأن "جرائم الشرف" غير مقبولة.

وعلق مايكل كريد، الشقيق الأكبر لـ"كوتي بيسرز"، أحد الضحايا: "إن جرائم الشرف لا مكان لها في المجتمع الأمريكي.

وأضاف: "هذه ليست أحداثًا غير متكررة تحدث في جزء عشوائي من العالم، إنها تحدث في أمريكا وهي في تصاعد".







