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"السلع المعمرة" سلاح البنوك للتغلب على الاقتصاد

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متابعات- محمد الخرو

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شهدت الفترة الأخيرة إقبالاً من  العملاء على البنوك للحصول على تمويلات الغرض منها تخفيف الأعباء المعيشية وذلك بسبب ارتفاع الأسعار المعمرة وعلى رأسها الأجهزة الكهربائية.

واهتم الكثير من البنوك في الفترة الأخيرة خصوصًا بعد تحرير سعر صرف الدولار ببرامج التمويل وسلطت هذا الاهتمام نحو السلع المعمرة المطلوبة للجميع أبرزها الأجهزة الكهربائية وأجهزة الأثاث وتوصلت بعض البنوك إلى أنها تقوم بتمويل محطات توليد الطاقة الشمسية للمنازل.

وهناك 9 بنوك تقدم برامج تمويل تتنوع ما بين قروض لموظفى القطاعين العام والخاص وأصحاب المهن الحرة،  وتختلف الشروط فى حال تحويل المرتب من عدمه، وتقدم بعض البنوك القرض لأصحاب الأوعية الادخارية.

 وتختلف القروض حسب الحد الأدنى للدخل المقبول، وسعر الفائدة  وفترة السداد والشروط والمستندات المطلوبة، والحد الأقصى للتمويل المتاح، وفقا لـ"المال".

وتصدر البنك المصرى الخليجى، معدل أسعار الفائدة على قرض تمويل السلع المعمرة،  والتى حددها بنحو%29 فى حين تراوحت النسب بين البنوك التى تقدم هذه النوع من القروض بين  19 إلى %24 فى حين يقدم بنك القاهرة أقل سعر فائدة على القرض المقدم  لموظفى القطاع العام  عند %13.5.

وفى الوقت الذى يقدم فيه بنك مصر أطول فترة سداد تصل إلى 8 سنوات لموظفى القطاع العام،  وتصل فى البنك الزراعى المصرى إلى 24 شهرا، ويتباين الحد الأدنى للمرتب من بنك إلى آخر وحسب الفئة المستهدفة، وسجل بنك القاهرة أقل مرتب وهو300 جنيه لموظفى القطاع العام، فى حين كان الأعلى من نصيب بنك البركة الذى  يشترط حدا أدنى للراتب 3000 جنيه للموظف و5000 جنيه لأصحاب المهن الحرة.

ورصد المسح وجود تباين واضح بين البنوك حول قيمة التمويل، يصل إلى مليون جنيه فى بنك القاهرة، وأقل قيمة للحد الأقصى للقرض كانت من نصيب بنك الإمارات دبى، ويصل إلى 10 آلاف جنيه، وفى البنك الزراعى يصل الحد الأقصى للتمويل  إلى 25 ألف جنيه.

 وتشترط البنوك أن يقوم العميل بتقديم عرض أسعار، سواء من خلال المحلات التجارية التى يختارها أوالتى يتعاقد معها البنك.

وعلى جانب آخر، فإن البنوك تتنافس على تقديم برامج لتقسيط شراء السلع المعمرة من خلال بطاقات الائتمان "المشتريات" بنظام التقسيط من دون فوائد لمدة 6 شهور وسنة، ومنها بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى، ومصر والقاهرة وقطر الوطنى الأهلى.

وفى الوقت الذى تتوسع فيه البنوك لتلبية احتياجات العملاء على هذا النوع من التمويل، أوقف بنك الاستثمار العربى قروض تمويل السلع المعمرة، وهوما فعله أيضا البنك الأهلى الكويتى، والتى كان يتميز بها بنك بيريوس قبل أن يستحوذ عليه "الأول". 

وتحاول البنوك التى لا تقدم قروضا للسلع المعمرة أن تقنع العملاء بالحصول على قرض شخصى ليكون لها الحرية فى تحديد الغرض منه.



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سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
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