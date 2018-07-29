انهيار منزل مكون من 3 طوابق بسوهاج

أحمد الشربينى
شهدت قرية التل الزوكى دائرة مركز طما بسوهاج انهيار منزل مكون من 3 طوابق وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج طفلتين من تحت الأنقاض.
وردت معلومات للواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج يفيد بانهيار منزل بناحية قرية التل الزوكى دائرة مركز طما ووجود طفلة مصابة وجار البحث عن شقيقتها أسفل الأنقاض.
وتبين انهيار منزل مكون من 3 ونتج عن عملية الانهيار إصابة بسمة محمد رياض 5 سنوات وتم نقلها للمستشفى المركزى بطما بينما تكثف قوات الحماية المدنية جهودها من أجل استخراج شقيقتها لمياء 3 سنوات من أسفل الأنقاض.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
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