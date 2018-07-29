  • الأحد 29 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر02:57 م
بحث متقدم
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل

سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل

الجبلاية مع أبوريدة.. لا جديد

الجبلاية تصطدم مجددًا مع الأهلى والزمالك

السيسي

السيسى: مستعد أبطل أكل وأعالج الناس

ارشيف

جامعي يذبح والده ..ويفصل رقبته عن جسده

قيادي إخواني لأنصار مرسي: ارحموا مصر

قيادي إخواني لأنصار مرسي: ارحموا مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالفيديو.. سيدة أبكت الرئيس في مؤتمر الشباب

افريقيا

تعرف على فرص الأهلى لبلوغ ربع نهائي أفريقيا

محمد صلاح

شاهد.. "صلاح" يثير الجدل مع إحدى معجباته

الريال الايراني

الدولار يدهس الريال الإيرانى

عبد القادر عودة بزي الإعدام

بالصور.. الإعدام لـ 6 من قيادات الإخوان

والدة منى المذبوح تصل المحكمة مع الدفاع

قضايا وحوادث

منى المذبوح
منى المذبوح

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

والدة «المذبوح»:نعتذر لـ«السيسي» ونرجو العفو

#

والد منى المذبوح: ياريتهم أعدموها ولا إني سمعت اللي قالته

#

هذا ما قاله والد اللبنانية منى المذبوح عن ابنته

#

تفاصيل مباحثات وزير الدفاع مع نظيرته الفرنسية

منى المذبوح

والدة منى المذبوح

اهانة وسب المصرييين

وصلت والدة منى المذبوح منذ قليل، إلى محكمة شمال القاهرة بالعباسية، لحضور جلسة استئناف ابنتها على حبسها 8 سنوات في إهانة المصريين.

وباشرت نيابة استئناف القاهرة تحت إشراف المستشار محمد سراج أبو شنب المحامي العام الأول بالنيابة، التحقيق مع المتهمة التي ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.

كانت عدة بلاغات تم تحريكها للنائب العام تطالب بالتحقيق مع مذبوح على خلفية الإساءة التي وجهتها إلى رجال ونساء مصر، وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وضبطها وإحضارها والتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة العاجلة، وعقب تنفيذها العقوبة التي قد يقضي عليها بها يتم ترحيلها إلى بلادها ومنعها من دخول مصر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا إذ تحذر من مناخ الخوف في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة الفنان مصطفى العلى واكتشاف جثته بعد يومين
» بالأرقام.. أسعار الذهب اليوم فى الأسواق
» تحدى "كيكى" صداع فى رأس الحكومة المصرية
» شاهد.. زوجة "صلاح" تخطف الأنظار في الجيم
» شاهد.. شاب يرقص "كيكي" بالطبلة البلدى
» مشاجرة دموية فى بولاق وحرق شقتين
» "أسماك السيانيد"..القتل الرخيص للفقراء
» "السلع المعمرة" سلاح البنوك للتغلب على الاقتصاد
» "بدر الملحم" أثناء تكريمه يبعد العلم السعودي عن العلم اليهودى
» زواج المتزوجة فى المنام دليل على الخير
» فى هذا المكان يُعزل أخطر المساجين

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية