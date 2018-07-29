قرار رسمى بإقامة السوبر الإسبانى فى "طنجة"

29 يوليه 2018 - 11:39 ص

وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على إقامة لقاء السوبر الإسباني علي ملعب "طنجة" وأرسل خطابًا رسميًا لإدارة الملعب بالموافقة على استضافة النهائي.

ومن المقرر أن يجمع اللقاء بين برشلونة، بطل الدوري والكأس، وإشبيلية، وصيف بطل الكأس الإسباني.

وأكدت صحيفة "ماركا الإسبانية" أن الاتحاد الإسباني، ومعه مسئولين من الفريقين الإسبانيين، أبديا إعجابهما بالملعب وتجهيزاته الحديثة، وذلك خلال زيارة ثانية قاموا بها للملعب، عقدوا خلالها اجتماعات مع مسئولين عن الملعب، والاتحاد المغربي.

من جانبه، وفي تدوينة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال الاتحاد الإسباني للعبة إن الملعب يتيح العديد من التسهيلات، ويمتاز بمرافقه الحديثة والتي لم يمض عن إنشائها سوى 7 سنوات، خاصة في غرفة تغيير الملابس، ومنطقة الصحافة، كما أن الملعب سيكون على موعد مع هذا الحدث الكبير والهام".

وأشار المصدر نفسه إلى أن ما جاء في وكالة الأنباء الإسبانية، بأن الملعب لم يستفد من الكهرباء، لمدة 24 ساعة، لن يؤثر على مباراة السوبر.